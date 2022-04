Aktionäre von Rockwell Automation erhalten Quartalsdividende

Der amerikanische Industriekonzern Rockwell Automation Inc. (ISIN: US7739031091, NYSE: ROK) wird eine Quartalsdividende von 1,12 US-Dollar ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 10. Juni 2022 (Record date: 16. Mai 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtdividende bei 4,48 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 279,10 US-Dollar (Stand: 5. April 2022) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,61 Prozent. Im Oktober 2021 erfolgte eine Anhebung der Dividende um knapp 5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (1,07 US-Dollar). Rockwell Automation ist 1903 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Milwaukee, Wisconsin. Rockwell ist ein Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Es werden rund 24.500 Mitarbeiter beschäftigt. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,86 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,57 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Januar 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 238,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 590,4 Mio. US-Dollar) Auf der aktuellen Kursbasis liegt der Wert an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 19,99 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 32,67 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. April 2022). Redaktion MyDividends.de