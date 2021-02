ALASKA AIR GROUP - Nun laufen die Triebwerke wieder

Alaska Air Group Inc. - WKN: 869843 - ISIN: US0116591092 - Kurs: 56,615 $ (NYSE)

Trotz einer sehr guten Ausgangslage schafften es die Bullen bei der Aktie von Alask Air Group im Januar nicht, das Widerstandsbollwerk um 55 USD signifikant aufzuknacken. Nach mehreren Fehlversuchen, sich über die vorherrschende Abwärtstrendlinie zu arbeiten, korrigierte der Wert scharf. Im Bereich der Tiefs zwischen 48,90 und 48,30 USD fing sich die Aktie aber und leitete eine weitere Aufwärtswelle ein.

In der Nachbetrachtung handelt es sich bei den Hochs im Januar wohl um eine sogenannte überschießende Korrekturwelle nach Elliott-Wellen. Für Prozykliker eine fiese Variante, denn neue Hochs werden zunächst abverkauft, der Befreiungsschlag gelingt erst mit dem nächsten Anstieg. Genau ein solcher Befreiungsschlag könnte nun gelingen.

Heute notiert die Aktie bereits deutlich über den Abwärtstrendlinie und steigt intraday auch über die Hochs bei 56,18 USD. Damit sind die Ziele bei 57,82 USD und 63,28 USD weiter erreichbar. Rücksetzer in Richtung 55,00 USD oder etwas tiefer in den Bereich der Abwärtstrendlinie, welche nun als Unterstützung fungiert, könnte man antizyklisch kaufen. Absicherungen bieten sich im Bereich von 53,50 USD, spätestens aber unter dem Startpunkt des aktuell laufenden Aufwärtsimpulses bei 48,09 USD, an.

Die Aktie bzw. den Sektor sollte man im jeden Fall im Blick behalten, sollten sich weltweite Lockdown-Lockerungen im Laufe der kommenden Wochen zeigen. Kurse um 63 USD entsprechen bei Alaska Air Group in etwa dem Niveau vor dem Corona-Absturz.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,57 5,46 7,75 Ergebnis je Aktie in USD -10,59 -2,18 4,12 KGV - - 14 Dividende je Aktie in USD 0,18 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,32 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

