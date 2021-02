ALBEMARLE - Folgt bei dieser Lithium-Aktie nun der dritte Streich?

Albemarle Corp. - WKN: 890167 - ISIN: US0126531013 - Kurs: 163,750 $ (NYSE)

Die Albemarle-Aktie bereitete mir und allen Lesern im vergangenen Jahr viel Freude. Die beiden Analysen, antizyklisch wie prozyklisch, erwiesen sich als absolute Volltreffer. Die Chartbesprechungen können Sie hier noch einmal nachlesen:

Nun könnte sich erneut eine Gelegenheit geben, denn die Lithium-Aktie hat in den vergangenen Wochen konsolidiert. Dabei hat sie wiederholt den EMA50 als Unterstützung bestätigt. Heute startet sie freundlich in den Handel und überwindet die kurzfristige Abwärtstrendlinie. Damit könnte eine weitere Aufwärtswelle gestartet sein, die als Ziel das Hoch bei 188,35 USD besitzt. Ein Etappenziel könnte bei 172,63 USD veranschlagt werden.

Wird der heutige Kursanstieg dagegen wieder negiert und fällt die Aktie in den kommenden Tagen zurück, müssen die Bullen erneut eine Stabilisierung im Unterstützungsbereich um 155,80 USD bewirken. Unter dem Tief bei 151,64 USD wird ein Rücklauf an das Ausbruchsniveau bei 144,99 USD wahrscheinlich. Erst wenn auch diese Marke bricht, dürfte der Wert in Richtung 126,00 USD durchgereicht werden.

Absicherungen bieten sich folglich unter dem Zwischentief bei 151,64 USD oder konservativer unter dem Ausbruchslevel bei knapp 145 USD an.

Wichtiger Hinweis: Das Unternehmen wird am 17. Februar, also in der kommenden Woche, den Jahresabschluss 2020 vorlegen und auch eine Prognose für 2021 veröffentlichen. Trader, die das Eventrisiko umgehen möchten, starten Trades folglich erst am 18. Februar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,10 3,18 3,55 Ergebnis je Aktie in USD 3,84 4,18 4,90 KGV 43 39 33 Dividende je Aktie in USD 1,53 1,55 1,61 Dividendenrendite 0,93 % 0,95 % 0,98 % *e = erwartet

Albemarle-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)