ALBEMARLE - Jetzt sind die Prozykliker gefragt!

Albemarle Corp. - WKN: 890167 - ISIN: US0126531013 - Kurs: 101,705 $ (NYSE)

Als Antizykliker ist man in der Regel auf der Suche nach sogenannten Kumulationspunkten in Charts. Das sind Kurslevels, an denen im Idealfall mehrere Supports zusammenkommen und somit ein Cluster bilden. An diesen Punkten ist es möglich, sich mit sehr überschaubarem Risiko in laufende Trends einzuklinken. Bei der Aktie von Albemarle ist es mir im September gelungen, ein solches Cluster herauszuarbeiten. Leser konnten daher an einem exzellenten Punkt einsteigen, die Position geriet niemals ins Minus. Nach einer Verschnaufpause nimmt die Aktie heute wieder Fahrt auf und könnte nun für Ausbruchstrader interessant werden.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Der Kaufimpuls ist auf einen ordentlichen Quartalsbericht zurückzuführen, den der Chemiekonzern gestern nach US-Börsenschluss präsentierte. Demnach fiel das EBITDA zwar im dritten Quartal um 15 % gegenüber der Vorjahresperiode auf 216 Mio. USD. Die Verantwortlichen hatten aber einen deutlicheren Rückgang auf 140 bis 190 Mio. USD prognostiziert. Der Analystenkonsens lag bei 173,6 Mio. USD. Erfreulich: Das Management hob die Jahresprognose an und geht nun von einem Ergebnis zwischen 3,80 und 4,15 USD je Aktie aus. Der Konsens lag bislang bei 3,52 USD je Aktie. Auch der Umsatz dürfte besser ausfallen und einen Korridor zwischen 3,05 und 3,15 Mrd. USD erreichen. Die untenstehende Tabelle ist somit veraltet, die Analysten müssen ihre Schätzungen anheben.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,59 3,03 3,32 Ergebnis je Aktie in USD 5,02 3,52 4,27 KGV 20 29 24 Dividende je Aktie in USD 1,47 1,52 1,54 Dividendenrendite 1,45 % 1,50 % 1,52 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht sieht die Aktie exzellent aus. Im heutigen Handel attackieren die Bullen das bisherige Jahreshoch bei 101,00 USD. Ein Ausbruch darüber verschafft den Käufern weiteren Spielraum, zunächst bis auf 108,74 USD und darüber bis zu einem potenziellen Gap-Close bei 126,00 USD. Strategische Absicherungen bieten sich beispielsweise unter dem Zwischentief bei 90,07 USD an.

Albemarle-Aktie

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)