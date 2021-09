Alibaba-Aktie: Jetzt zu günstig, um sie zu ignorieren?

Ist die Alibaba-Aktie jetzt günstig? Das kann man natürlich so und so sehen. Wenn wir jedenfalls einen Blick auf einige Zahlen oder Kurse riskieren, lässt sich zumindest ein möglicher Discount nicht leugnen. Ob das interessant ist, ist natürlich eine andere Frage.

So ist der Aktienkurs der Alibaba-Aktie beispielsweise seit dem Hoch von ca. 270 Euro bis auf 128,10 Euro korrigiert. Ein Minus in Höhe von inzwischen fast 53 % seit dem Rekordhoch. Aber, wie gesagt: Ob das ein echter, attraktiver Discount ist, bleibt jedem Investor selbst überlassen.

Riskieren wir jedoch noch einen Blick auf andere Kennzahlen, die eine günstige fundamentale Bewertung offenbaren. Vielleicht ist die Aktie ja inzwischen zu günstig, als dass man sie ignorieren kann?

Alibaba -Aktie: Inzwischen zu günstig …?

Die Alibaba-Aktie kommt in US-Dollar auf einen Aktienkurs von derzeit 149,76 US-Dollar. Das ist wiederum eine wichtige Vergleichsgröße, schließlich gibt das Management des chinesischen Konzerns umgerechnete operative Kennzahlen stets in der Größe an.

Wenn wir jedenfalls den zuletzt ausgewiesenen Jahresumsatz auf Basis jeder einzelnen Aktie herunterrechnen, erhalten wir für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 38,50 US-Dollar. Entsprechend läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis gemessen an diesem Wert und dem aktuellen Kursniveau bei lediglich 3,9. Das könnte eine günstige Ausgangslage sein.

Attraktiver ist jedoch, dass die Alibaba-Aktie bereits profitabel ist. Sogar inzwischen sehr profitabel. Im vergangenen Geschäftsjahr 2021 kam der chinesische Tech-Konzern laut finanzen.net auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 8,20 US-Dollar. Auf Basis dieses Wertes läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei gerade einmal 18,2. Natürlich können wir jetzt argumentieren, dass das für einen Tech-Large-Cap-Konzern alles andere als wenig ist. Aber blicken wir auf den erweiterten Kontext.

Zuletzt wies das Management der Alibaba-Aktie für das Quartal per Ende Juni ein weiteres Umsatzwachstum von 34 % aus. Die Wachstumsgeschichte hat trotz der Größe entsprechend nichts von ihrem Esprit verloren. Auch das Nettoergebnis kletterte zumindest um 10 % im Jahresvergleich. Natürlich können Sondereffekte das auch mal negativ beeinflussen. Aber es zeigt sich, dass es generell noch ein solides, zweistelliges, operatives Wachstum zu geben scheint.

Nicht nur in Kennzahlen denken

Die Alibaba-Aktie könnte daher zugegebenermaßen sehr günstig sein. Fundamentale Kennzahlen und Wachstumsraten malen ein Gesamtbild, das jedenfalls alles andere als teuer ist. Wobei die Megatrends E-Commerce und Cloud für sich alleine genommen definitiv nicht weniger attraktiv in diesem Gesamtkonzept sind.

Es gibt jedoch auch ein Aber und das ist für die meisten Investoren ein großes: die Marktverhältnisse. In China ändert sich gerade das Umfeld für Tech-Akteure besonders stark. Alibaba ist zwischenzeitlich und vor ca. einem Jahr beim Börsengang von Ant Financial besonders im Fokus gewesen. Ob dieses Risiko die günstige Bewertung wert ist? Weiterhin die relevanteste Frage, die wir mit Blick auf die Chance für uns persönlich beantworten sollten.

Der Artikel Alibaba-Aktie: Jetzt zu günstig, um sie zu ignorieren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd.

