ALL FOR ONE - Das lief wie am Schnürchen!

Im Rahmen einer Godmode-PLUS-Analyse besprach ich Anfang August die Aktie von All for One nach der Vorlage von Quartalszahlen. Wenngleich zum Zeitpunkt der Analyse noch kein Kaufsignal ausgelöst wurde, änderte sich dies in der Folge deutlich. Der Trigger bei 47,20 EUR wurde überschritten. Anschließend erreichte der Smallcap beide Ziele bei 52,40 und 55,80 EUR und arbeitete den Prognosepfeil somit exzellent ab. Schöner geht es nicht. Godmode PLUS können Sie hier zwei Wochen lang risikofrei testen.

Die laufende Konsolidierung könnte sich durchaus noch etwas ausdehnen, wobei die Marke von 50,00 EUR und darunter das Ausbruchsniveau bei 47,20 EUR als Unterstützungen dienen. Dort können sich Trader folglich im Falle von Umkehrkerzen antizyklisch positionieren. Erst unter 42,30 EUR wäre der Kaufimpuls seit August vollständig negiert.

Mit Blick auf den Langfristchart gilt weiterhin, dass die Aktie den Widerstand bei 55,80 EUR hinter sich lassen muss, um eine große Bodenbildung abzuschließen. In diesem Fall wären neue Allzeithochs über 77 EUR das Big-Picture-Ziel.

Fundamental erwarten Analysten nach dem Übergangsjahr 2019/20 eine Belebung bei Umsatz und Gewinn. Der Gewinn könnte im kommenden Geschäftsjahr auf 2,85 EUR zulegen, was auf ein KGV von 18 für die Aktie hinauslaufen würde.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 359,21 352,91 377,67 Ergebnis je Aktie in EUR 2,05 2,16 2,85 KGV 25 24 18 Dividende je Aktie in EUR 1,20 1,20 1,20 Dividendenrendite 2,35 % 2,35 % 2,35 % *e = erwartet

All for One Group

