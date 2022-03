ALLIANZ - Abverkauf geht weiter

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 188,560 € (XETRA)

Die Allianz-Aktie brach Anfang des Jahres über einen flachen Abwärtstrend seit dem Hoch aus dem Februar 2020 bei 232,60 EUR nach oben aus. Am 09. Februar 2022 scheiterte die Aktie an diesem Hoch. Seitdem befindet sie sich in einem steilen Abverkauf. Weder der gebrochene Abwärtstrend noch die Unterstützung bei 208,35 EUR gaben Halt. Auch die EMAs 50 und 200 (jeweils Wochenbasis) wurden durchschlagen. Heute eröffnet die Aktie im Bereich der Unterstützung bei 182,25 EUR.

Kein Boden ins Sicht

Ausgehend von dieser Unterstützung bzw. dem log. 38,2 % Retracement der Rally ab März 2020 bei 178,91 EUR kann es zu einer kurzen Erholung kommen. Dabei könnte die Allianz-Aktie an den EMA 200 bei 193,79 EUR zurückkehren. Aber anschließend droht ein weiterer Abverkauf in Richtung 152,71 EUR, dem log. 61,8 % Retracement der Rally am März 2020.

Ein kleines prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich erst mit einer Rückkehr über 208,35 EUR. Dann könnte die Aktie erneut in Richtung 232,60 EUR ansteigen. Aber erst ein stabiler Ausbruch über dieses Hoch würde ein größeres prozyklisches Kaufsignal mit sich bringen.

Fazit: Der gescheiterte Angriff auf das Hoch aus dem Februar 2020 zeigt Wirkung. Diese dürfte noch etwas anhalten. Ein neuer Angriff auf dieses Hoch ist zunächst nicht in Sicht.

