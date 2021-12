Allianz: Chef sein wird immer riskanter

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Firmenchefs und Führungskräfte müssen nach einer Analyse der Allianz steigende Risiken durch Haftungs- und Schadenersatzklagen fürchten. Zu den Ursachen zählen die Fachleute des Allianz-Industrieversicherers AGCS unter anderem volatile Märkte mit Gefahr von Vermögensblasen und Inflation sowie einen coronabedingten Anstieg der Insolvenzen. Weitere Rechtsrisiken für Manager sind laut der am Mittwoch veröffentlichten Studie die IT-Sicherheit sowie steigende Anforderungen an Unternehmen in Sachen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

In der Versicherungsbranche heißt die Manager-Haftpflicht "D&O" - die Abkürzung für "Directors and Officers". Das Geschäft ist schwierig, manche Versicherer haben sich wegen der zuletzt stetig steigenden Zahlen von Haftungsklagen gegen Manager und der damit verbundenen hohen Kosten bereits aus dem Markt zurückgezogen oder ihre Deckungssummen reduziert. Die Allianz will sich aus dem Markt aber nicht verabschieden./cho/DP/zb