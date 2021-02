ALLIANZ - Korrektur der Aktie beendet?

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 193,860 € (XETRA)

Am Widerstands- bzw. Kurszielcluster bei rund 205,00 EUR endete der Höhenflug der Allianz-Aktie in den letzten Wochen und ging nach etlichen missglückten Ausbruchsversuchen in die erwartete Korrektur über. Diese führte den Wert unter die Unterstützung bei 194,60 EUR und bis zum ersten Abwärtsziel bei 187,1o EUR. Knapp darunter - um genau zu sein bei 185,46 EUR - setzte zuletzt eine Erholung ein, die sich der Abwärtswelle entgegenstemmt.

Anstieg an die übergeordnete Kurszielzone

Grundsätzlich wäre ein Anstieg über 194,60 EUR bereits bullisch zu werten und könnte Zugewinne bis 200,00 und 203,00 EUR nach sich ziehen. Allerdings muss man sich wieder ins Gedächtnis rufen, dass die Aktie bei 196,59 und 203,58 EUR mittelfristige Zielmarken besitzt. D.h. nach deren Erreichen könnte die große Aufwärtsbewegung seit November abrupt stoppen und die Aktie der Allianz in die Tiefe bzw. zunächst wieder bis 185,46 EUR rauschen. Erst oberhalb von 204,80 EUR wäre diese Gefahrenzone überwunden und Zugewinnen bis 215,00 EUR die Folge.

Dreht die Aktie dagegen noch vor der 203,58 EUR-Marke nach Süden ab oder unterschreitet direkt wieder das Tief vom Dienstag bei 189,40 EUR, würde der Support bei 185,40 EUR in den Fokus rücken. Ein Bruch der Marke hätte ein weiteres Verkaufssignal zur Folge und würde zu Abgaben bis 177,40 und darunter auf 172,50 - 170,12 EUR führen.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)