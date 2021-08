Allianz traut sich mehr zu - Gewinnsprung im zweiten Quartal

München (Reuters) - Europas größter Versicherungskonzern Allianz wird nach einem Gewinnsprung im zweiten Quartal auch für das Gesamtjahr mutiger.

Das operative Ergebnis werde in diesem Jahr wohl zwischen zwölf und 13 Milliarden Euro liegen und damit in der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne, erklärte die Allianz am Freitag in München. Von April bis Juni erwirtschaftete sie einen operativen Gewinn von 3,3 Milliarden Euro, der nicht nur um 29 Prozent höher ausfiel als im von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahr, sondern auch die Analystenerwartungen weit übertraf. Sie hatte der Allianz im Schnitt 3,06 Milliarden Euro zugetraut. Der Nettogewinn stieg sogar um 46 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.