Alphabet-Aktie und Microsoft-Aktie erreichen Marktwert von 4.376.000 Mio. US-Dollar!

Microsoft und Alphabet sind zwei der ganz großen Gewinner-Aktien der letzten zehn Jahre. Während Microsoft-Aktien mehr als 1.365 % stiegen, konnte Alphabet um etwa 1.107 % zulegen. Beide Unternehmen haben mittlerweile einen Börsenwert von zusammen mehr als 4,37 Billionen US-Dollar erreicht. Während Alphabet mit 1,95 Billionen kurz vor der zwei Billion US-Dollar-Marke steht, hat sie Microsoft mit 2,42 Billionen US-Dollar bereits übersprungen (27.10.2021).

Zum Vergleich: Alle DAX-40-Unternehmen kommen derzeit zusammen auf einen Börsenwert von etwa 2,072 Billionen US-Dollar. Microsoft und Alphabet stuft der Markt aktuell somit mehr als 2,1-mal so wertvoll ein. Kann diese Entwicklung wirklich der Realität entsprechen oder hat sich hier eine Blase gebildet?

Microsoft und Alphabet besitzen eine starke Marktstellung

Beide Konzerne entwickeln sich seit vielen Jahren sehr gut. Microsoft hat beispielsweise im Zeitraum 2011 bis 2020 den Umsatz von 69,95 auf 143,02 Mrd. US-Dollar und den Gewinn von 23,15 auf 44,28 Mrd. US-Dollar gesteigert. Im ersten Geschäftsquartal 2022 wuchs der Umsatz um 22 % auf 45,3 Mrd. US-Dollar und der Gewinn um 47,6 % auf 20,5 Mrd. US-Dollar.

Der Konzern profitiert weiterhin von seinen Windows- und Office-Softwareangeboten. Nach wie vor gibt es kein Unternehmen, dass ihm hier Paroli bieten könnte. Microsoft verdient und wächst mittlerweile aber auch über seine Cloudangebote. Im dritten Quartal 2021 stieg der Umsatz im Intelligent Cloud-Segment um 30,6 % auf 16,964 Mrd. US-Dollar und der operative Gewinn um 39,4 % auf 7,562 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen gewinnt im Cloudgeschäft Marktanteile, was einen weiterer Kurstreiber darstellt.

Alphabet wuchs hingegen im Zeitraum 2011 bis 2020 deutlich stärker als Microsoft. So stieg der Umsatz von 37,86 auf 182,35 Mrd. US-Dollar und der Gewinn von 9,74 auf 40,27 Mrd. US-Dollar. Allein im dritten Quartal 2021 kletterte der Umsatz um 41 % auf 65,1 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn verbesserte sich um 68,6 % auf 18,9 Mrd. US-Dollar. Damit übertraf der Konzern die Gewinnerwartungen. Sie lagen bei 23,48 US-Dollar je Aktie, während Alphabet 27,99 US-Dollar erreichte.

Das Unternehmen ist weniger von Apples verschärften Privatsphäre-Einstellungen als beispielsweise Facebook betroffen. So stiegen die Werbeeinahmen weiterhin kräftig von 37,1 auf 53,1 Mrd. US-Dollar. Alphabet profitiert zudem vom Cloudgeschäft, das den Umsatz um 44,9 % auf 4,99 Mrd. US-Dollar Umsatz verbesserte. In diesem Segment liegt Alphabet allerdings deutlich hinter Amazon und Microsoft, gewinnt jedoch Marktanteile.

Aktienbewertung

Dennoch stellt sich bei beiden Aktien die Bewertungsfrage. So notiert Microsoft bereits zum 16,4-Fachen und Alphabet zum 7,8-Fachen des eigenen Buchwertes (28.10.2021). Zusammen mit dem stärkeren Wachstum ist Alphabet derzeit somit attraktiver als Microsoft bewertet. Microsoft befindet sich relativ wahrscheinlich bereits in einer Übertreibungsblase, aber auch Alphabet ist derzeit nicht mehr günstig bewertet.

