Alphabet: Gewinn je Aktie übertrifft die Schätzungen um 66 Prozent – Anleger greifen zu

Nachdem die Aktie der Google-Mutter im regulären Handel etwas geschwächelt hatte sind die Fronten jetzt geklärt. Im Nachbörslichen Handel steigen die Papiere um mehr als 3 Prozent. Alphabet enttäuscht die Anleger nicht und scheffelt weiter fleißig Gewinne.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,29 Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Die hatten mit 15,82 Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz lag der Technologie-Riese klar über den Schätzungen. Währen die Experten 51,7 Milliarden Dollar erwarteten, steigerte Alphabet seiner Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent auf 55,31 Milliarden Dollar.

Das Video-Portal von Google ist einer der großen Gewinner unter den Social Media Websites. Laut des aktuellen Pew – Bericht kommt YouTube immer besser bei den Erwachsenen an. So ist die Nutzung unter ihnen von 73 Prozent im Jahr 2019 auf 83 Prozent im laufenden Jahr gestiegen. Die Werbeeinnahmen von YouTube zogen um 47 Prozent gegenüber dem Vorquartal an.

Von Markus Weingran

