ALPHABET (Intraday) - Aktie mit Kaufsignal zu Wochenbeginn?

Die Alphabet-Aktie befindet sich seit November 2021 in einer großen Seitwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung hat die Aktie am 22. März 2022 mit dem Ausbruch übe den Widersand bei 2.734,28 USD einen Boden vollendet.

Dieser Ausbruch löste eine Rally auf 2.883,25 USD aus. Diese Rally wird seit 29. März 2022 auskonsolidiert. Am Freitag fiel der Wert im Tief auf 2.775,94 USD zurück, fing sich danach aber und lief den restlichen Tag seitwärts. Dabei scheiterte sie am Widerstandsbereich bei 2.816,65 USD bis 2.817,40 USD. Im vorbörslichen Handel wird die Aktie heute knapp über diesem Widerstandsbereich gehandelt.

Rallystart?

Das charttechnische Bild der Alphabet-Aktie ist seit dem Ausbruch über 2.734,28 USD auf Sicht von Tagen bis wenigen Wochen bullisch. Ein Anstieg an den Widerstandsbereich zwischen 3.037,00 und 3.042,00 USD ist möglich. Dies gilt, solange es nicht zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 2.734,28 USD kommt. Denn ein solcher Rückfall könnte eine Verkaufswelle in Richtung der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung bis 2.492,84 USD auslösen.

Die Frage ist also, wo und wann könnte eine neue Rallyphase starten?

Mit dem vorbörslichen Ausbruch über 2.817,40 USD deutet sich ein erster Rallyversuch an. Dieser muss aber noch mit mindestens einem Stundenschlusskurs über diese Marke im regulären Handel bestätigt werden.

Nutzt die Aktie diese Chance nicht, dann kann es kurzfristig noch weiteren Abgaben in Richtung 2.742,11 bis 2.734,28 USD kommen. Dort bestünde dann eine zweite Chance auf den Start einer Rally bis in den Bereich zwischen 3.037,00-3.042,00 USD und somit an das Allzeithoch.

Fazit: Kurzfristig sollte man noch den Start in den heutigen Handel abwarten. Verläuft dieser positiv, könnte es eine kurzfristige Tradingchance in der Alaphbet-Aktie geben.

Alphabet Inc. (Class C) - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)