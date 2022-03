Amazon.com – Rückkaufprogramm und Aktiensplit geplant

Amazon.com die Stimmung unter Investoren deutlich heben konnten, und die Aktie um gut zehn Prozent hochgesprungen war, läuft ein erbitterter Kampf um einen Boden und damit Trendwende zur Oberseite. Dabei spielt die mittelfristige Unterstützung um 2.881 USD eine herausragende Rolle Obwohl positive Nachrichten nachbörslich zum größten Onlinehändlerdie Stimmung unter Investoren deutlich heben konnten, und die Aktie um gut zehn Prozent hochgesprungen war, läuft ein erbitterter Kampf um einen Boden und damit Trendwende zur Oberseite. Dabei spielt die mittelfristige Unterstützung um 2.881 USD eine herausragende Rolle

Der weltgrößte Einzelhändler Amazon.com nährt sich angesichts eines vierstelligen Wertpapierpreises dem Kleinanleger an und macht die Aktien für alle dadurch erschwinglicher, wie gestern nachbörslich bekannt wurde. Der Verwaltungsrat hat einen 20-für-1-Aktiensplit beschlossen. Diesem Schritt müssen die Aktionäre aber noch auf der geplanten Jahresversammlung am 25. Mai zustimmen. Neben der immensen Erhöhung der Aktien kündigte das Unternehmen zudem den Rückkauf eigener Papier im Volumen von bis zu zehn Mrd. Dollar an. In einer ersten Reaktion legte das Papier um gut zehn Prozent nachbörslich zu.

Auf tönernen Füßen

Trotz des immensen Kurssprungs ist Amazon.com noch immer in einem kurzfristigen Abwärtstrend gefangen, erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber sowie die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Tagesbasis dürften einen vorsichtigen Lichtblick aussenden. Für Kaufsignale in Richtung der Rekordstände bei 3.773 US-Dollar müsste das Niveau von mindestens 3.250 US-Dollar auf Wochenbasis geknackt werden. Nur in diesem Szenario ließe sich mit höherer Wahrscheinlichkeit von einer Anschlussrallye profitieren. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend birgt dagegen erneute Rückfallrisiken zurück auf die Jahrestiefs bei 2.671 US-Dollar. Ein Kursrutsch darunter würde unweigerlich zu einem Test des EMA 200 auf Wochenbasis bei derzeit 2.560 US-Dollar führen. Für beide Szenarien werden im weiteren Verlauf entsprechende Scheine vorgestellt, um immer am aktuellen Geschehen partizipieren zu können.

Widerstände: 3.000; 3.059; 3.080; 3.109; 3.206; 3.242 US-Dolla r

r Unterstützungen: 2.785; 2.736; 2.671; 2.630; 2.560; 2.398 US-Dollar

Amazon.com in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.03.2021 – 09.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0231351067

Amazon.com in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.03.2017 – 09.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0231351067

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Amazon.com für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Amazon.com HR62H6 5,13 2376,605196 5,19 Open End Amazon.com HB0F49 2,60 2654,318901 10,13 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.03.2022; 13:22 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Amazon.com für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Open End Letzter Bewertungstag Amazon.com HB22W7 5,15 3480,969738 5,24 Open End Amazon.com HB3MNL 2,7599 3214,270746 9,96 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.03.2022; 13:24 Uhr

Weitere Produkte auf AMAZON.COM und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Amazon.com – Rückkaufprogramm und Aktiensplit geplant erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).