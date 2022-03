AMGEN - Großes Kaufsignal in Reichweite

In der letzten mittelfristigen Analyse hatte ich die Aktie vom Biotech-Urgestein und -Schwergewicht Amgen als potenzielle Comeback-Aktie für dieses Jahr vorgestellt. Zum einen, weil die Aktie in einer ausgeprägten Baisse bis 198,73 USD und damit kurz an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gefallen war. Zum anderen weil sich schon im Dezember mit dem Anstieg über 220,08 USD ein wichtiges Kaufsignal gebildet hatte.

Seither hatte der Wert in einer weiterhin eher volatilen Aufwärtsbewegung die Hürden bei 231,03 und 242,00 EUR durchbrochen, ehe dort im Februar eine Korrektur einsetzte, die diesen Widerstand im Umkehrschluss als besonders wichtig und aussagekräftig klassifizieren lässt.

Trendlinienbruch könnte Rallyphase fortsetzen

Und diese Korrekturphase könnte Ende Februar beendet und eine neue Rally gestartet worden sein, falls die Amgen-Aktie mit einem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie bei 238,00 USD jetzt ein weiteres Kaufsignal ausbildet. Kurzfristig dürfte die Hürde bei 242,00 USD dann wieder angelaufen werden. Vor allem könnte sich dann aber der Anstieg vom Dezember fortsetzen. Dieser hätte nächste Ziele bei 250,39 USD und darüber bereits 261,00 USD.

Sollte die Käuferseite dagegen an der Trendlinie scheitern und die Aktie vor einem Ausbruch wieder unter 231,03 USD fallen, könnte am Zwischentief bei 226,07 USD der nächste Ausbruchsversuch starten. Darunter sollte man sich allerdings auf eine Verkaufswelle bis 220,08 und 214,39 USD einstellen.

Charttechnisches Fazit: Der steile Anstieg der letzten Tage hat die Amgen-Aktie in Reichweite eines Kaufsignals geführt. Über der Abwärtstrendlinie und dem Widerstand bei 242,00 USD könnte sich die laufende Rally bis 250,00 und später 261,00 USD erstrecken.

Amgen Chartanalyse (Tageschart)

USA meets Elliott-Wellen-Analyse: Profitieren auch Sie ab sofort von André Tiedjes legendären Rally- und Crash-Ansagen. Jetzt US Index Day Trader abonnieren

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)