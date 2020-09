ANALOG DEVICES - Charttechnische Schlüsselstelle erreicht

Spüren Sie das auch, wie es am Markt förmlich knistert? Es liegt etwas in der Luft. Nehme ich beispielsweise unseren Traderchat als Maßstab, wo wir uns untereinander austauschen, so ist die Stimmung bärisch wie selten zuvor. Ein möglicher Kontraindikator? Auch bei vielen Einzelaktien knistert es. Auf der einen Seite erreichen gerade im Tech-Bereich zahlreiche Titel wichtige Supports und könnten in neue Aufwärtsbewegungen übergehen. Auf der anderen Seite dürfen sich die Käufer keine weiteren Fehltritte mehr leisten, denn die Folgen könnten es in sich haben. Einige Beispiele hierfür hatte ich in dieser Woche bereits auf dem GodmodeTrader gegeben, die Situation bei Analog Devices bringt es aber auf den Punkt.

Bereits seit Juni konsolidiert die Aktie und fällt dabei klar in einer dreiteiligen Struktur. Die erste Sequenz endete im September mit einem Tief bei 110,47 USD. Es folgte eine zähe Erholung bis an die maßgebliche Abwärtstrendlinie seit Juni, ehe sich eine weitere Abwärtsbewegung in den vergangenen Wochen anschloss. Im heutigen Handel ist das Tief der ersten Abwärtswelle nahezu erreicht.

Um 110,46 USD liegt nun also eine Schlüsselstelle im Chart, bei der sich die weitere mittelfristige Ausrichtung der Aktie entscheiden dürfte. Verteidigen die Käufer diesen Support, ist eine Erholung zunächst in Richtung des EMA50 bei derzeit rund 115,90 USD möglich. Darüber käme ein Kreuzwiderstand bei 119,05 USD als zweites Erholungsziel ins Spiel. Erst ein Ausbruch über die beschriebene Trendlinie setzt größeres Potenzial zur Oberseite frei, bespielsweise zum Doppelhoch bei 127,30 USD.

Ein Bruch der Unterstützung bei 110,46 USD dürfte dagegen eine Stop-Loss-Welle auslösen. Als Folge könnte der Tech-Titel das Gap bei 103,56 USD schließen und im Extremfall in Richtung der 100-USD-Marke zurücksetzen.

Blau eingezeichnet und damit leicht favorisiert ist derzeit die bärische Variante. Wer den Spieß umdrehen und den grauen Fahrplan handeln möchte, kann dies selbstverständlich tun, sollte aber Positionen angesichts der derzeitigen Marktverwerfungen eng absichern.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 5,99 5,52 5,98 Ergebnis je Aktie in USD 3,65 3,20 4,11 Gewinnwachstum -12,33 % 28,44 % KGV 30 35 27 KUV 6,8 7,4 6,9 PEG neg. 1,0 Dividende je Aktie in USD 2,10 2,40 2,52 Dividendenrendite 1,89 % 2,16 % 2,27 % *e = erwartet

Analog-Devices-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)