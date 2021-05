Analog Devices steigert den Gewinn und kündigt Dividende an

Der Halbleiterkonzern Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, NASDAQ: ADI) schüttet am 8. Juni 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,69 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date ist der 28. Mai 2021.

Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 2,76 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 153,12 US-Dollar (Stand: 19. Mai 2021) bei 1,80 Prozent. Analog Devices schüttet seit Dezember 2003 jedes Quartal eine Dividende aus. Der Konzern aus Norwood, im US-Bundesstaat Massachusetts, ist 1965 gegründet worden und hat sich auf analoge Schaltungen und digitale Prozessoren spezialisiert. Im zweiten Quartal 2021 (1. Mai 2021) lag der Umsatz bei 1,66 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,32 Mrd. US-Dollar), wie am 19. Mai mitgeteilt wurde. Der Gewinn lag bei 422,91 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 267,70 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 3,65 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 53,82 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Mai 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de