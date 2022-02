Analog Devices wird die Dividende erhöhen

Der amerikanische Halbleiterkonzern Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, NASDAQ: ADI) schüttet am 8. März 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,76 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date ist der 25. Februar 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (0,69 US-Dollar je Aktie) ist dies eine Anhebung um zehn Prozent.

Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 3,04 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 162,04 US-Dollar (Stand: 15. Februar 2022) bei 1,88 Prozent. Analog Devices schüttet seit Dezember 2003 jedes Quartal eine Dividende aus. In den letzten 18 Jahren wurde die Dividende 19-Mal erhöht.

Der Konzern aus Norwood, im US-Bundesstaat Massachusetts, ist im Jahr 1965 gegründet worden und hat sich auf analoge Schaltungen und digitale Prozessoren spezialisiert. Im vierten Quartal 2021 (30. Oktober 2021) lag der Umsatz bei 2,34 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,53 Mrd. US-Dollar), wie am 23. November mitgeteilt wurde. Der Nettogewinn lag bei 75,69 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 386,53 Mio. US-Dollar). Der Ertrag je Aktie auf bereinigter Basis betrug 1,73 US-Dollar (Vorjahr: 1,44 US-Dollar). Die Zahlen zum ersten Quartal 2022 werden an diesem Mittwoch präsentiert.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 7,81 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 80,96 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Februar 2022) auf.

