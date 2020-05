ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Corestate Capital zunächst auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Corestate Capital nach Zahlen vorerst auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das erste Quartal des Immobilienverwalters sei bereits von der Corona-Krise beeinflusst worden, schrieb Analyst Andre Remke in einer ersten Reaktion am Dienstag. Laut Unternehmensangaben habe die Krise Corestate "unerwartet hart" getroffen. Remke will seine Prognosen nach der Telefonkonferenz anpassen./ssc/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 08:43 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST