ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Reduce' - Ziel 11 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Reduce" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Nachricht, wonach der Stahlkonzern in Zusammenhang mit Wertpapierleihegeschäften Steuern zurückzahlen müsse, dürfte die Aktie nach zuletzt starker Erholung belasten, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Liquiditätslage bedeute dies einen weiteren Rückschlag./mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 07:21 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

