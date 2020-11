ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Software AG auf 'Add' - Ziel 42,60 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG nach der Erhöhung der Jahresziele auf "Add" mit einem Kursziel von 42,60 Euro belassen. Der optimistischere Ausblick zeige, dass der Wandel des Geschäftsmodells der Darmstädter rund laufe, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 07:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

