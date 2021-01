ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Atoss Software mit 'Buy' - Ziel 200 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software mit "Buy" und einem Kursziel von 200 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Software-Hersteller sei ein insgeheimer Überflieger mit ausgezeichneten Eigenschaften, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die hohe Bewertung sei gerechtfertigt./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben