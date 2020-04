ANALYSE-FLASH: Commerzbank startet Washtec mit 'Reduce' - Ziel 30 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Washtec mit "Reduce" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller von Fahrzeugwaschanlagen dürfte unter den jüngsten Investitionsbeschränkungen von Tankstellen-Ketten beziehungsweise deren Mutterkonzerne aus der Ölindustrie leiden, schrieb Analyst Michael Junghans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020

