ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Entain auf 'Buy' - Ziel 2335 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Entain angesichts von Spekulationen über eine Übernahme durch den US-Konzern Draftkings auf "Buy" mit einem Kursziel von 2335 Pence belassen. Analyst James Wheatcroft hält es in einer am Dienstag vorliegenden Studie für möglich, dass um den Glücksspielkonzern ein Bieterrennen gestartet wird. Er verwies darauf, dass es vom Casinobetreiber MGM früher schon ein Gebot gab und dieser mittlerweile mehr Geld angehäuft habe./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 11:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2021 / 11:13 / ET