ANALYSE-FLASH/ Jefferies: Erholung von Pernod Ricard überraschend schnell - Buy

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der erhöhte Ausblick des Spirituosenherstellers zeige, dass die Erholung schneller als erwartet verlaufe, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Kostenkontrolle überzeuge./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 01:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 01:48 / ET