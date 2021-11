ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Zurich auf 405 Franken - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 395 auf 405 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz sehr guter Vertragsabschlüsse blieben seine Schätzungen unter dem Konsens, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen böten zudem wenig Spielraum für weiter steigende Gewinnerwartungen, weshalb er bei seiner Anlageempfehlung bleibe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / 11:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2021 / 19:01 / ET