ANALYSE-FLASH: RBC startet Michelin mit 'Outperform' - Ziel 112 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat Michelin mit "Outperform" und einem Kursziel von 112 Euro in die Bewertung aufgenommen. Michelin habe die Innovationsführerschaft im Reifensektor inne, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Franzosen verdienten zudem aufgrund ihres margenstarken Spezialitäten-Segments eine höhere Bewertung./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 11:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / 11:30 / ET