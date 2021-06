ANALYSE-FLASH: RBC startet Plug Power mit 'Outperform' - Ziel 42 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Papiere des Brennstoffzellenherstellers Plug Power bei einem Kursziel von 42 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Mit Plug könnten die Anleger auf die noch in den Kinderschuhen steckende Wasserstoffindustrie setzen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei hoch, aber angesichts der Chancen gerechtfertigt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 00:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2021 / 00:19 / EDT

