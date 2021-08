Andersen Global erweitert seine Präsenz durch die Aufnahme des Kooperationspartners Intuit Management Consultancy LLP

Andersen Global stärkt seine Präsenz mit der Aufnahme der Intuit Management Consultancy LLP (IMC), einer länderübergreifenden Beratungsfirma, und erweitert damit seine Plattform im Nahen Osten und in Asien.

IMC wurde 1979 gegründet und betreut Großunternehmen, internationale Konzerne, kleine und mittlere Unternehmen, vermögende Privatpersonen, Familienunternehmen und Start-ups. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur und Indien bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter Unternehmensberatung, globale Mobilität, Buchhaltung, Privatkunden- und Familienberatung, Steuerberatung, Outsourcing-Lösungen und digitale Transformation.

„Unser primärer Fokus ist es, unseren Kunden umfassende Lösungen zu bieten, die den Erfolg in allen Phasen ihres Geschäfts sicherstellen“, sagt Managing Partner Piyush Bhandari. „Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global können wir einen nahtlosen Service bieten, der die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit am besten erfüllt.“

„IMC ist ein Best-in-Class-Team, das über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in Schlüsselmärkten verfügt“, fügte Mark Vorsatz hinzu, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Dies ist eine wichtige Ergänzung, da wir unsere grenzüberschreitenden Fähigkeiten weiter ausbauen und uns darauf konzentrieren, unseren Kunden eine vollständige Palette integrierter, unabhängiger Lösungen anzubieten.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 289 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

