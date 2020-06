Andersen Global unterzeichnet erste Kooperationsvereinbarung im Tschad

Andersen Global hat eine Kooperationsvereinbarung mit Kreich Avocats abgeschlossen, einer unabhängigen Full-Service-Anwaltskanzlei im Tschad, womit die Organisation ihr Debüt in diesem Land feiert und ihre Plattform in Afrika weiter ausbaut.

Der geschäftsführende Direktor des Büros, Abdelkérim Kreich, gründete die in N'Djamena ansässige Kanzlei 2015. Sie bietet Mandanten im Tschad und in der Subregion der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft (CEMAC) juristische Expertise an. Das Team aus 10 Experten vertritt lokale Unternehmen, staatliche Institutionen und mehrere Tochtergesellschaften multinationaler Unternehmen in Branchen wie Bank- und Finanzwesen, Telekommunikation, Medien, Energie, Gesundheitswesen, Pharmazie und Luftfahrt.

„Als wir diese Kanzlei gründeten, haben wir uns zum Ziel gesetzt, die begehrteste und vertrauenswürdigste Anwaltskanzlei im Tschad zu werden“, sagte Abdelkérim. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird uns ermöglichen, unser Dienstleistungsangebot über den Tschad und den CEMAC-Raum hinaus zu erweitern und gleichzeitig unsere Werte und unsere Vision zu bewahren, Kunden erstklassige Dienstleistungen auf nahtlose Weise anzubieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitglieds- und Kooperationsfirmen von Andersen Global in unseren Nachbarländern Nigeria, Niger und Kamerun sowie weltweit.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Afrika bleibt weiterhin ein wichtiger Markt für globale Geschäfte, und unsere Organisation hat ehrgeizige Pläne, unsere Expansionsbemühungen auf dem Kontinent fortzusetzen. Abdelkérim und sein Team beweisen ihr Engagement für Unabhängigkeit und ihre Leidenschaft für verantwortungsvolles Handeln und streben danach, im Tschad etwas zu bewirken, indem sie den Standard für Juristen setzen. Die Aufnahme von Kreich Avocats ist ein weiterer grundlegender Baustein für unsere Plattform in Afrika.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200610005903/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700