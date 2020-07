Anleger bleiben positiv gestimmt - Daimler streicht mehr Jobs

Mit Rückenwind aus den USA und positiven Konjunkturdaten im Blick starten die Anleger in die neue Woche. Experten erwarten den Dax mit einem deutlichen Plus. Schlechte Nachrichten gibt es bei Daimler: Der Konzern setzt weiter den Rotstift an.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0007100000,