Anleger bleiben zuversichtlich - Airbus trifft es hart

Die hoffnungsvolle Stimmung an der Börse hält an: Dass immer mehr Länder Lockerungsmaßnahmen beschließen, macht die Anleger zuversichtlich. Düster sieht es in der Luftfahrt aus: Auch Airbus trifft es jetzt hart.

