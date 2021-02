Arbeitnehmer-Vertreter verweigern Zustimmung bei Commerzbank-Umbau

Frankfurt (Reuters) - Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Commerzbank tragen den geplanten Kahlschlag nicht mit.

"Wir werden die Umbaupläne zur Kenntnis nehmen, aber dem Vorstand keine Brücke bauen", sagte Verdi-Fachbereichsleiter Stefan Wittmann, der auch im Kontrollgremium der Commerzbank sitzt, der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. "Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat werden sich aller Voraussicht nach bei der morgigen Abstimmung enthalten." Am Mittwoch soll das Gremium über die neue Strategie entscheiden.

Größere Veränderungen an den vom Vorstand vergangene Woche bekanntgegeben Umbauplänen hätten sich nach Verhandlungen der Gremien in den vergangenen Tagen nicht ergeben, sagte Wittmann. Die Bank will 10.000 Stellen streichen, in Deutschland soll jeder dritte Job wegfallen. Die Zahl der Filialen soll auf 350 von derzeit 790 schrumpfen.

"Für uns ist die Umsetzung der Strategie bisher völlig unklar", kritisierte der Verdi-Vertreter. "Man kann nicht sagen, es fallen 10.000 Stellen weg und man spart 1,4 Milliarden Euro an Kosten, ohne zumindest einen groben Plan zu haben, wo genau was gestrichen werden soll." Das Management habe bisher nicht für Vertrauen gesorgt, weil man es mit der Erfüllung von Zielen "nie so genau genommen" habe.