Asana stellt neue Funktionen vor, die für weniger Ablenkung und mehr Konzentration sorgen, ergänzt durch innovative Video-Integration mit Vimeo

Exklusive Vimeo-Partnerschaft bereichert Asana mit Video-Nachrichten

Suite für persönliche Produktivität mit intelligenter Priorisierung und smarter Kalenderassistenten-Integration mit Clockwise

Asana stellt seine Produktneuheiten beim Focus und Flow Summit vor

Asana Inc. (NYSE:ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Teams, hat heute eine Reihe von neuen Funktionen angekündigt. Diese sollen typische Ablenkungen bei der ortsunabhängigen Zusammenarbeit aus der Welt schaffen und die Konzentrationsfähigkeit der Mitarbeiter steigern. Die neuen Produktivitätshelfer unterstützten die Anwender mit Video-Nachrichten zur Reduzierung von Meetings, mit einer intelligenteren „Meine Aufgaben“-Ansicht, und schaffen mehr Zeit für konzentriertes Arbeiten durch einen cleveren Kalender-Assistenten sowie stille Benachrichtigungen für die Windows- und Mac-Version von Asana.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Vimeo, der weltweit führenden All-in-One-Videoplattform, bietet Asana Teams jetzt die Möglichkeit der asynchronen Videokommunikation, die alle Vorteile der Live-Videokommunikation für die Zusammenarbeit nutzt und gleichzeitig weitere Meetings überflüssig macht. (Graphic: Business Wire)

In der heutigen ortsungebundenen Arbeitswelt befinden sich Teams in einem nicht enden wollenden Kampf um konzentriertes Arbeiten. Dem Bericht zur Anatomie der Arbeit zufolge arbeiten 80 % der Arbeitnehmer mit geöffnetem E-Mail-Postfach und ständig aktiven Apps zur Kommunikation. Dadurch fühlen sich fast 75 % zu Multitasking verpflichtet. Infolgedessen ist der Einzelne weniger effizient und verpasst mit größerer Wahrscheinlichkeit wichtige Nachrichten und Abgabefristen.

„Der abrupte Wechsel zu einer ortsunabhängigen Arbeitsweise hat für viel Ablenkung und Unterbrechung während der Arbeitszeit gesorgt. Die Anzahl der Nachrichten und Meetings ist so hoch wie nie zuvor, während die Zeit für Konzentration dabei auf der Strecke bleibt. Eines ist klar – es muss sich etwas ändern“, sagt Alex Hood, Chief Product Officer bei Asana. „Deshalb haben wir eine Reihe neuer Funktionen entwickelt, die speziell für einen Zweck geschaffen wurden: Ihre Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was Sie sich eigentlich vorgenommen hatten. Durch die Integration mit unseren neuesten Asana-Partnern, Vimeo und Clockwise, beseitigen wir Ablenkungen, damit Sie sich auf die wirklich relevanten Aufgaben konzentrieren können.“

Video-Nachrichten

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Vimeo, der weltweit führenden All-in-One-Videoplattform, bietet Asana Teams jetzt die Möglichkeit der asynchronen Videokommunikation, die alle Vorteile der Live-Videokommunikation für die Zusammenarbeit nutzt und gleichzeitig weitere Meetings überflüssig macht. Video-Nachrichten fördern das Verantwortlichkeitsgefühl und die Aktionsbereitschaft. Sie bieten die Möglichkeit, umfangreiche Updates mit Kollegen zu teilen und den Arbeitsstand jederzeit und von überall aus zu zeigen.

„Wenn ein Bild mehr als tausend Worte sagt, ist ein Video mehr als tausend Bilder wert“, sagt Hood. „Mit der Expertise und den unvergleichlichen Möglichkeiten von Vimeo ermöglichen Video-Nachrichten in Asana den Kunden, die Emotionen und den Kontext der anstehenden Arbeitsschritte über asynchrone Videos zu vermitteln. Diese bringen alle Vorteile der Kommunikation von Angesicht zur Angesicht, doch ohne die zusätzliche Belastung von weiteren Meetings.“

Mit Video-Nachrichten können Kunden kurze Videos von sich selbst und/oder ihrem Bildschirm direkt in Asana aufzeichnen. Dadurch wird der Informationsaustausch erleichtert und eine einzige Informationsquelle für wichtige Maßnahmen über Teams und Zeitzonen hinweg geschaffen. Automatisierte Videotranskripte sind Teil der Aufzeichnungen und im eigenen Work-Graph-Datenmodell von Asana untergebracht. Der Kunde hat die Möglichkeit, nach Audiotranskripten zu suchen und diese mit anderen zu teilen, woraus sich individuellere Möglichkeiten der Kontextvermittlung und des Ideenaustauschs ergeben.

„Die Zukunft der Arbeit ist videogestützt, und Vimeos Ziel ist es, dieses leistungsstarke Medium in den Arbeitsalltag aller Mitarbeiter einzubinden“, sagt Mark Kornfilt, President und Chief Product Officer bei Vimeo. „Video-Nachrichten steigern die Produktivität, indem sie Teams eine intelligentere und schnellere Möglichkeit bieten, Informationen miteinander zu teilen und zusammenzuarbeiten. Durch die Erweiterung unserer Partnerschaft und die Integration der erstklassigen Video-Funktionen von Vimeo in unsere Plattform können Asana-Kunden weltweit nun viel besser und effizienter arbeiten.“

Video-Nachrichten werden in den kommenden Wochen für alle Kunden verfügbar sein.

Meine Aufgaben

Inspiriert von den bewährten Produktivitätsmethoden von Hochleistungsteams hat Asana die „Meine Aufgaben“-Ansicht verbessert – das persönliche Priorisierungssystem, das die To-dos einer Person mit den Arbeitsabläufen ihres Teams und den Unternehmenszielen verknüpft. Jetzt können Kunden ihre Aufgaben in Kanban-, Listen- und Kalender-Ansichten sortieren, um ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren. Gleichzeitig steht Ihnen die Automatisierungsfunktion zur Verfügung, um Ordnung zu schaffen und beizubehalten. Automatisierungsregeln können zum Beispiel die Aufgaben anhand eines Fälligkeitsdatums sortieren oder die Person informieren, wenn ein Teamkollege eine Aufgabe erledigt hat, die eine abhängige Aufgabe zur Bearbeitung freigibt.

Integration mit einem cleveren Kalenderassistenten

Die Aufgabenlisten der meisten Menschen konkurrieren mit ihrem Kalender. Was sie sich für den Tag vorgenommen haben, kollidiert mit Meetings und anderen Aktivitäten, die ihre Zeit beanspruchen. Asana lässt sich jetzt mit Clockwise integrieren – einem führenden intelligenten Kalenderassistenten. Damit lassen sich Aufgaben bequem in die Fokuszeit einer Person einplanen, ohne Asana dabei zu verlassen. Indem der Kunde die benötigte Zeit und den gewünschten Zeitraum eingibt, reserviert Clockwise im Kalender automatisch Zeit für diese Aufgabe. Nachdem die Zeit eingeplant wurde, sieht der Kunde die Aufgabe direkt im Google-Kalender und kann so mühelos Prioritäten setzen. Mehr darüber erfahren Sie unter https://asana.com/de/apps/clockwise.

Asana-App für Windows/Mac

Die Asana-App für Mac und Windows wurde eigens entwickelt, um Störungen zu vermeiden, so dass sich der Nutzer ganz auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren kann. Sie bietet gleichzeitig alle Funktionen von Asana im Web und mehr. Die neue Dunkelmodus-Funktion von Asana steht für Windows und Mac sowie in der mobilen und Web-App zur Verfügung. Sie senkt die Lichtintensität des Geräts, wodurch die Konzentration gefördert wird. Asana für Windows und Mac kann unter asana.com/de/download heruntergeladen werden.

„Asana hat die Bereitstellung von Funktionen intensiviert, die auf die Wünsche und Erwartungen von Beschäftigten in Hinblick auf die eigene Arbeitsweise ausgerichtet sind. Die neuen Video-Nachrichten mit asynchronen Video-Unterhaltungen werden für einige Teams ein entscheidender Wendepunkt sein“, sagt Wayne Kurtzman, IDC Research Director für Communities und Collaboration. „Die Grundlage dafür bildet das Work-Graph-Datenmodell von Asana, das intelligente Vorschläge und aussagekräftige Echtzeit-Kennzahlen für die jeweilige Ebene des Unternehmens ermöglicht.“

Für Asanas Focus and Flow Summit anmelden

Heute um 19:00 Uhr MESZ (10:00 Uhr PT) veranstaltet Asana den Focus and Flow Summit. Hören Sie von führenden Denkern wie dem Organisationspsychologen und Bestsellerautor Adam Grant, dem Unternehmer und Blavity-CEO Morgan DeBaun, dem Psychologen Dr. Michael Gervais und der Wissenschaftlerin für kognitive Neurowissenschaften der Universität U.C. Berkeley, Dr. Sahar Yousef, wie Sie positive Gewohnheiten, Denkweisen, Ziele und Produktivität freisetzen können. Anmeldung zur Teilnahme unter summit.asana.com.

Über Asana

Asana unterstützt Teams bei der Koordinierung ihrer gesamten Arbeit – von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Vorhaben. Das Unternehmen Asana mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, hat in 190 Ländern mehr als 100.000 zahlende Kunden und Millionen von Kunden, die das kostenlose Abo nutzen. Internationale Kunden wie Amazon, Japan Airlines, Sky und Viessmann vertrauen auf Asana bei der Festlegung ihrer Unternehmensziele, der Bewältigung der digitalen Transformation sowie ihren Produkteinführungen und Marketingkampagnen. Mehr Informationen finden Sie auf: www.asana.com/de.

Über Vimeo

Vimeo (NASDAQ:VMEO) ist die weltweit führende All-in-One-Video-Softwarelösung. Dank der Plattform von Vimeo können Berufstätige, Teams und ganze Unternehmen die Vorteile von Videos zum Erschaffen, Zusammenarbeiten und Kommunizieren nutzen. Vimeo ist stolz auf seine wachsende Community von über 200 Millionen Nutzern – von Menschen aus dem Kreativbereich über Unternehmer bis hin zu den größten Unternehmen der Welt. Erfahren Sie mehr unter www.vimeo.com/de.

