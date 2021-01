ASML - Das ist doch wundervoll

Reminder: "Steigt ASML auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 357 EUR an, generiert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 398 und 464 EUR. In der Prognoseskizze arbeite ich allerdings mit dünnem, grauem Prognosepfeil. Die Signalstärke ist also moderat."

Am 11. November konnte der Aktienkurs über die Preismarke von 357 EUR ansteigen und damit prozyklisch das Kaufsignal aktivieren. Der Schalter wurde umgestellt von "Korrekturmodus" auf "Rallymodus". Der Aktienkurs bewegt sich tendenziell wie angesagt. Die laufende Kaufwelle wurde bislang richtig berechnet. Das Kursgeschehen nähert sich der Zielprojektion bei 464 EUR.

ASML Holding N.V.

VORHER

1.11.2020 - 21:31 Uhr - Chartanalyse ASML - Mittelfristig enormes Aufwärtspotential

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)