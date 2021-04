ATOSS SOFTWARE - Wann endet die Konsolidierung?

ATOSS Software AG - WKN: 510440 - ISIN: DE0005104400 - Kurs: 174,000 € (XETRA)

Die letzte Analyse für die Aktie des Anbieters von Personalmanagementsoftware, Atoss, stammt aus dem Oktober 2020. Es wird also Zeit für ein Update. Heute berichtete Atoss über die Ergebnisse des abgelaufenen ersten Quartals 2021.

Diese fielen einmal mehr solide aus. Der Umsatz kletterte im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 16 % auf 23,0 Mio. EUR. Das operative Ergebnis stieg überproportional von 5,1 auf 6,2 Mio. EUR. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 26 auf 27 %. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Gerade das Cloud-Geschäft trug zum Wachstum bei. Hier sprangen die Erlöse um 53 % aauf 4,1 Mio. EUR nach oben. Der Anteil der jährlich wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz dürfte auch in Zukunft zunehmen. Ende des Quartals beliefen sich die finanziellen Mittel auf 46,9 Mio. EUR.

Der Vorstand bestätigt die Gesamtjahresprognose, wonach der Umsatz auf über 95 Mio. EUR steigen soll. Die EBIT-Marge soll mindestens 27 % erreichen. Analysten rechnen für das Jahr 2021 mit einem Umsatz von 99 Mio. EUR und einem Ergebnis je Aktie von 2,38 EUR. Die fundamentale Bewertung des Titels ist mit KGVs von 73 und 64 und KUVs von knapp 14 und 12 sehr ambitioniert.

Aus charttechnischer Sicht konsolidiert der Titel bereits über mehrere Wochen und bestätigte im März die Unterstützung bei 142,50 EUR. Seither geht es wieder aufwärts. Der maßgebliche Abwärtstrend seit Januar ist aber noch intakt. Ein Anstieg über das Verlaufshoch bei 179,60 EUR könnte neue Käufer auf den Plan rufen und eine Aufwärtswelle in Richtung des Allzeithochs bei 203,00 EUR nach sich ziehen. Absicherungen könnten im Falle eines Ausbruchs unter das Tief bei 164,20 EUR in den Markt gelegt werden.

Alternativ verbleibt die Aktie auch weiterhin unter dem Abwärtstrend und bildet im Bereich des EMA200 oder etwas tiefer um das Ausbruchslevel bei 142,50 EUR ein zweites Standbein aus. Dort wird der Titel für Antizykliker wieder interessant.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 86,05 99,00 115,00 Ergebnis je Aktie in EUR 2,23 2,38 2,71 Gewinnwachstum 6,73 % 13,87 % KGV 78 73 64 KUV 16,0 13,9 12,0 PEG 10,9 4,6 Dividende je Aktie in EUR 1,69 1,70 1,90 Dividendenrendite 0,97 % 0,98 % 1,09 % *e = erwartet

ATOSS-Software-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)