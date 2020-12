Ausbau von Schnell-Ladesäulen stockt - Ausschreibung verschoben

Berlin (Reuters) - Der Aufbau der öffentlichen Schnell-Ladesäulen für Elektro-Autos stockt.

Die Ausschreibung für 1000 Ladestationen gerade auch in abgelegeneren Gebieten wird anders als geplant dieses Jahr nicht mehr auf den Weg gebracht, wie das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. Zwei Milliarden Euro sind für das Programm vorgesehen. Das Verfahren soll nun 2021 starten. Allerdings muss zuvor auch noch das Schnell-Ladegesetz beschlossen werden, das Rahmenbedingungen wie etwa das Bezahlsystem regeln soll. Auch wegen einer Reihe rechtlicher Probleme zum Wettbewerb unter den Bietern ist bislang auch noch kein Entwurf des Gesetzes vorgelegt worden. Das Fehlen von Lademöglichkeiten gilt immer mehr als Nadelöhr für den Ausbau der Elektromobilität. Während die jüngst erhöhten und verlängerten Kaufprämien die Nachfrage nach Fahrzeugen angeschoben haben, ist das Ladenetz erst im Aufbau.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wollten sich noch am Donnerstag mit Vertretern von Energiewirtschaft und Automobilindustrie sowie der Kommunen treffen, um die Probleme bei der Lade-Infrastruktur zu diskutieren.

Auf öffentlichem Gelände hatte der Staat Ladesäulen bislang mit festen Zuschüssen von der Hälfte der Kosten gefördert. Dies erwies sich jedoch gerade in eher dünn besiedelten Regionen mit wenig Nachfrage als unzureichend. Die Vielzahl unterschiedlicher Anbieter führte zudem zu einem Tarif-Wirrwarr mit erheblichen Preis-Differenzen beim Strom. Mit der Ausschreibung sollen Ladesäulen nun vom Bund geplant und zielgerichtet aufgebaut werden. Wer die geringsten Zuschüsse verlangt, erhält den Zuschlag. Allerdings dürften diese erheblich über den bisherigen liegen. Zu den offenen Fragen gehört auch, ob Bau oder Betrieb oder beides gefördert werden kann. Die Ladesäulen sollen jeweils mehrere Ladepunkte haben, so dass es um mehrere Tausend Lademöglichkeiten geht. Die Autos sollen an diese Säulen in wenigen Minuten geladen werden, um schnell längere Distanzen elektrisch überbrücken zu können.