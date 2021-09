Auto1: „Genug ist genug“ – JPMorgan verleiht den gebeutelten Papieren mit einer Hochstufung endlich etwas Rückenwind

Eine Hochstufung von JPMorgan für die Aktien von Auto1 hat die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers am Montag deutlich angetrieben. Mit plus 5,1 Prozent auf 34,21 Euro eroberten sie die Spitze im MDax der mittelgroßen Werte und kletterten zudem über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Ihr in der Vorwoche erreichtes Rekordtief bei 29,72 Euro rückt damit wieder weiter in die Ferne.

„Genug ist genug“, schrieb JPMorgan-Analyst Marcus Diebel nach der zuletzt sehr schwachen Entwicklung der Papiere mit einem Verlust von 40 Prozent seit dem Börsengang im Februar. Mit Blick auf Chancen und Risiken habe sich das Blatt nun gewendet, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Diebel stufte die Titel von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch. Das Kursziel senkte er zwar von 56 auf 50 Euro, sieht damit für die Aktien aber aktuell noch ein Kurspotenzial von mehr als 46 Prozent.

onvista/dpa-AFX

Werbung Knock-Outs zur AUTO1 GROUP SE Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Titelfoto: IgorGolovniov / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Kostenloses Girokonto 2021 – Alles zum Thema und großer Girokonto-Vergleich