Autobahn-Leitsystem soll Staus verringern

DRESDEN (dpa-AFX) - Ein neues elektronisches Leitsystem soll auf Deutschlands Autobahnen künftig für weniger Staus und mehr Sicherheit sorgen. In Dresden und Frankfurt am Main entstehen dabei zwei Schaltzentralen für die "intelligente Autobahn", wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Donnerstag in der sächsischen Landeshauptstadt erklärte. So sollen 189 Autobahnmeistereien und jeweils rund 40 Verkehrsleitzentralen und Außenstellen digital miteinander vernetzt werden.

Grundlage ist ein bundesweites Glasfasernetz, das enorme Mengen von Daten gleichzeitig übertragen kann. "Dann werden wir erstmals bundesweit Datenkabel haben, die neben den 13 000 Kilometern Autobahn verbaut und miteinander verbunden sind", so Scheuer. Das Netz soll ab Ende September betriebsbereit sein und am 1. Januar 2021 offiziell an den Start gehen. Rund 35 Millionen Euro fließen in den Aufbau. Damit soll der Verkehr künftig über Landesgrenzen hinaus aus einer Hand gesteuert werden - und etwa Autofahrer bei Unfällen oder Staus frühzeitig umgeleitet werden können./raz/DP/men