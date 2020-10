AUTODESK - Das Signal ist ausgelöst

Autodesk Inc. - WKN: 869964 - ISIN: US0527691069 - Kurs: 240,600 $ (NASDAQ)

Anfang Oktober stellte ich ein Long-Szenario für die Aktie von Autodesk vor. Die Analyse können Sie hier noch einmal nachlesen. Den Bullen gelang zunächst nicht viel. Zumindest den Bruch der Unterstützung bei 227,75 USD konterten sie schnell und leiteten eine Gegenbewegung ein. Nach einer kurzen Pause an der Nackenlinie einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation überspringt der Wert im heutigen Handel diese Formation und löst somit ein neues Handelssignal aus.

Einsteiger-Know-how: Schulter-Kopf-Schulter-Formation Bei der Schulter-Kopf-Schulter (SKS) handelt es sich um eine der beliebtesten Chartformationen überhaupt. Verglichen mit dem Doppelhoch ist sie noch einmal komplexer aufgebaut. Es handelt sich bei der SKS-Formation um eine klassische Trendwendeformation die einen Trendwechsel hin zu einer Abwärtsbewegung einleitet. Der Kursverlauf erreicht hier zunächst ein Hoch als linke Schulter (S) der Formation. Während der folgenden Rally kommt es innerhalb der noch intakten Aufwärtsbewegung zur Ausbildung eines höheren Hochs, dem Kopf (K). Die anschließende Konsolidierung erreicht dann allerdings das Kursniveau des vorangegangenen Tiefs. Kann sich der Kursverlauf jetzt nicht mehr nachhaltig nach oben absetzen, kommt es mit einem weiteren Zwischenhoch (rechte Schulter S) und die Formation ist deutlich erkennbar. Die dabei entscheidende charttechnische Marke ist die Nackenlinie, die die Tiefpunkte zwischen den Schultern und dem Kopf verbindet. Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn diese Nackenlinie nach unten gebrochen wird. Tritt diese Formation gespiegelt am Ende eines Abwärtstrends auf, springt man von einer inversen Schulter-Kopf-Schulter.

Intraday kommt es bereits zu einem Rücksetzer in Richtung des Zwischenhochs bei 240,05 USD. Stabilisiert sich die Aktie nun und verbleibt über diesem Niveau oder über der Nackenlinie, bieten sich Long-Trades mit Zielen bei 251,39 und darüber 261,94 USD an. Auch ein tieferer Rücksetzer bis an eine innere Abwärtstrendlinie und den EMA50 wäre noch kein Beinbruch für die Bullen.

Spätestens unter dem Zwischentief bei 223,51 USD wäre die Bodenbildung aber gescheitert und ein Rücklauf in Richtung des EMA200 bei derzeit gut 211 USD wäre denkbar.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,27 3,74 4,37 Ergebnis je Aktie in USD 0,96 1,77 3,60 Gewinnwachstum 84,38 % 103,39 % KGV 250 136 67 KUV 16,1 14,1 12,1 PEG 1,6 0,6 *e = erwartet

Autodesk-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)