AUTODESK - Der nächste Versuch

Autodesk Inc. - WKN: 869964 - ISIN: US0527691069 - Kurs: 237,510 $ (NASDAQ)

Infolge der Chartbesprechung im August bewirkten die Bullen bei der Aktie von Autodesk tatsächlich neue Hochs, allerdings fehlten bis zum Erreichen des Ziels bei 165,00 USD gut 3,00 USD. Es folgte ein deutlicher Abverkauf, der den Wert erneut under die Abwärtstrendlinie und sogar unter die Tiefs um 227,75 USD drückte. Erst in der Unterstützungszone zwischen 218,95 und 211,58 USD fing sich die Aktie und legt seither wieder dynamisch zu.

Der Ausbruch über die Marke von 230,08 USD aktivierte eine kleine Trendumkehr im Chart, die sich in den kommenden Tagen auch zu einer großen Trendumkehr ausweiten könnte. Hierfür wären allerdings weitere Zugewinne und Kurse über 240,04 USD vonnöten. Etabliert sich der Tech-Titel über diesem Zwischenhoch, dürfte er sich wieder in Richtung des Hochs bei 261,94 USD aufmachen, wobei das Julihoch bei 251,39 USD ein Etappenziel darstellen könnte.

Rücksetzer in den Bereich 230,08 bis 227,75 USD wären zwar unschön mit Blick auf das Momentum, charttechnisch aber noch vertretbar. Alles, was tiefer geht, müsste man bereits wieder kritisch hinterfragen unter dem Aspekt, ob der Wert nicht ein weiteres Standbein im Supportbereich zwischen 218,95 und 211,58 USD ausbilden möchte. In dieser Kurszone dürfte in Kürze auch der EMA200 auftreffen.

Aus fundamentaler Sicht beeindrucken die erwarteten Wachstumsraten von 80 und über 100 %. Diese bezahlt man derzeit aber auch schon ordentlich mit KGVs von 136 und 66. Aktuell gehen Analysten davon aus, dass Autodesk im Jahr 2025 10 USD je Aktie verdienen kann. Das Unternehmen bietet also eine unglaubliche Wachstumsstory, die noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,27 3,74 4,36 Ergebnis je Aktie in USD 0,96 1,75 3,60 Gewinnwachstum 82,29 % 105,71 % KGV 248 136 66 KUV 15,9 13,9 12,0 PEG 1,7 0,6 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)