Baader Bank belässt Corestate Capital auf 'Add' - Ziel 20 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Corestate Capital nach Zahlen und neuen Jahreszielen auf "Add" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die neuen Ziele des Immobilienverwalters lägen zwar unter den aktuellen Markterwartungen, jedoch näher an seinen eigenen eher konservativen Annahmen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein starker Gewinnrückgang in diesem Jahr sei bereits absehbar, weshalb die Unternehmensnachrichten lediglich als Bestätigung zu sehen seien. Nun komme es vor allem darauf an, wie das Unternehmen sich weniger anfällig in einem raueren Umfeld machen könne./tav/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 08:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

