Baader Bank belässt K+S auf 'Add' - Ziel 13,50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Nachfrage nach Kali in Europa steige, während die starke Preisdynamik in anderen Absatzregionen etwas abflaue, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hält das Marktumfeld aber insgesamt weiter für günstig./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2021 / 13:38 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.