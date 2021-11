Baader Bank belässt K+S auf 'Add' - Ziel 17 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach Zahlen und der Vorstellung mittelfristiger Ziele auf "Add" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das operative Ergebnis im dritten Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Markus Mayer am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Mittelfristziele erschienen indes ambitioniert. Nachdem der Konzern bei der Erreichung solcher Ziele in der Vergangenheit bereits enttäuscht habe, müsse nun wohl erst geliefert werden, bevor Investoren an die Ziele glaubten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 08:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / / CET

