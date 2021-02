Baader Bank senkt Fuchs Petrolub auf 'Reduce' - Ziel 47 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub von "Add" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 47 Euro angehoben. Die meisten der von ihm beobachteten europäischen Chemiewerte dürften sich schneller und stärker als derzeit vom Markt erwartet erholen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies spiegele sich aber bereits teilweise in den Bewertungen wider. Bei dem Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub dürfte sich zudem die Knappheit auf dem Markt für Basisöle in höheren Rohstoffkosten niederschlagen und so auf die Profitabilität im ersten Halbjahr drücken./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 17:03 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.