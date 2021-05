BALYO wählt für seine Roboter das digitale Lidar-System von Ouster

Das digitale 3D-Lidar von Ouster wird die bisherigen 2D-Sensoren ersetzen und ein höheres Maß an Autonomie ermöglichen

BALYO (FR0013258399, Ticker: BALYO), technologisch führend in der Konzeption und Entwicklung innovativer Roboterlösungen für Flurförderzeuge, gab heute die Unterzeichnung einer strategischen Kundenvereinbarung mit Ouster, Inc. ("Ouster") (NYSE:OUST), ein führender Anbieter von hochauflösenden digitalen Lidar-Sensoren für die Industrieautomation, intelligente Infrastrukturen, Robotik und die Automobilindustrie.

Als Teil der mehrjährigen Vereinbarung wird Ouster seinen OS0-Ultraweitwinkel-Sensor an BALYO liefern. Die Aufrüstung von den bisher eingesetzten 2D-Lidar-Sensoren auf das digitale 3D-Lidar von Ouster soll die bestehende Leistungsfähigkeit verbessern und neue Funktionen ermöglichen, wie beispielsweise: 3D-Lokalisierung in komplexen Umgebungen, intelligente und selbstauslösende 3D Software-Sicherheit, um eine wirksame Sicherheits-„Blase“ um die Roboter zu schaffen, Energieeffizienz und Fernüberwachung.

“BALYO hat sich für die Zusammenarbeit mit Ouster entschieden, weil die Vorteile des weiten Sichtfelds und der hohen Auflösung des OS0-Sensors sowie die hohe Zuverlässigkeit unsere Investition in ein höheres Maß an Autonomie rechtfertigen, das unseren innovativen Lösungen und unseren Kunden einen zusätzlichen Nutzen bringt”, so Pascal Rialland, Geschäftsführer von BALYO.

Derzeit sind Millionen von Gabelstaplern auf der ganzen Welt im Einsatz. Dennoch werden heute weniger als 1% der Paletten von intelligenten Maschinen bewegt. Dies eröffnet eine große Marktchance für autonome Gabelstapler, um die Sicherheit und Effizienz zu erhöhen. Durch die Umstellung auf das digitale 3D-Lidar von Ouster plant BALYO, seine autonomen Gabelstapler weiter zu verbessern, damit sie jederzeit und überall mit minimaler menschlicher Überwachung sicher und effizient arbeiten können.

“BALYO verkörpert einen Trend, den wir bei unseren Kunden beobachten: Unternehmen, die mit 2D-Lidar für die grundlegende Automatisierung begonnen haben, rüsten auf digitale 3D-Lidar-Systeme auf, um anspruchsvollere Automatisierungsfunktionen hinzuzufügen, und erzielen so eine hohe Rendite“, so Angus Pacala, Geschäftsführer von Ouster. “Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, während sie immer mehr Roboter einsetzen, welche Seite an Seite mit Menschen die Effizienz und Genauigkeit von Routinevorgängen verbessern.”

