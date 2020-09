BCG arbeitet gemeinsam mit Tencent Marketing Insight an der Veröffentlichung des 2020 BCG x Tencent Digital Luxury Report

Der weltweite Ausbruch der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 hat den Luxusmarkt hart getroffen und wird voraussichtlich für einen Umsatzrückgang von 25 % bis 45 % im Vergleich zum Vorjahr führen. Der chinesische Luxusmarkt hingegen, der von der erfolgreichen inländischen Kontrolle der Pandemie profitiert und bei der Erholung trotz eines gedämpften globalen Marktumfelds die Führung übernommen hat, wird Prognosen zufolge im gesamten Jahr 2020 von 20 % auf 30 % wachsen. Dank seiner erstaunlichen Wirtschaftsleistung ist China zum wichtigsten Markt für alle großen Luxusmarken geworden. In diesem Umfeld hat sich die Boston Consulting Group (BCG) mit Tencent Marketing Insight (TMI) zusammengeschlossen, um den 2020 BCG x Tencent Digital Luxury Report zu veröffentlichen. Dieser Bericht, der auf Daten der quantitativen Verbraucherforschung und der Branchenerfahrung von BCG und TMI beruht, gewährt dank der Marketing- und Big-Data-Kapazitäten von TMI tiefe Einblicke in die Post-COVID-19-Trends auf dem Luxusmarkt und bei den Verbrauchern.

Crystal Hao, Managing Director & Partner von BCG, erklärte: „Der Luxusmarkt in China hat sich am schnellsten von den Auswirkungen von COVID-19 erholt und verzeichnet einen zunehmenden Aufschwung des lokalen Konsums und der Nutzung von Online-Kanälen. Der Anteil der reinen Online-Käufe ist auf 30 % gestiegen, was auf eine Verlagerung hin zum Omnichannel-Geschäftsmodell hindeutet. In der Post-COVID-Ära müssen Luxusmarken die Haupteigenschaften der chinesischen Verbraucher dahingehend überdenken, wie die Möglichkeiten der Digitalisierung besser genutzt werden können, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu verstehen und auf sie einzugehen, und wie sie ein echtes Omnichannel-Einkaufserlebnis entwickeln können, das sowohl den Service als auch die Erfahrung berücksichtigt.“

Hati Lin, Deputy General Manager of Vertical Sales & Operations Department, Tencent Marketing Solution, ergänzte: „Die digitale Welle beschleunigt die Transformation der Luxusindustrie. Tencent Marketing Solution hat es sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen des konventionellen Marketings zu durchbrechen und durch innovatives Marketing und Benutzerführung über den Omnichannel und die Full-Chain ein besseres Benutzererlebnis zu schaffen. Gleichzeitig kann Tencent auf Grundlage seiner tief gehenden Einblicke in den lokalen Markt strategische Anleitungen und praktische Lösungen anbieten, die stärker durch Wissenschaft geprägt sowie wertvoller für Brand Operations sind und der Branche helfen, neue Chancen zu ergreifen und die digitale Zukunft anzunehmen.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

