Bechtle schneidet besser ab als erwartet - Prognose bestätigt

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle kann auch in der Corona-Krise zunächst weiter auf die Nachfrage seiner Kunden bauen. Im ersten Quartal kletterten Umsatz und Ergebnis stärker als von Analysten erwartet. Der Erlös wuchs um 9,3 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Neckarsulm mitteilte. Dabei hatte Bechtle insbesondere im Ausland aber schon mit deutlichen Beschränkungen zu kämpfen, wie Vorstandschef Thomas Olemotz laut Mitteilung sagte. Vor Steuern stieg der Gewinn um 13,4 Prozent auf 51,1 Millionen Euro noch etwas stärker als der Umsatz, die entsprechende Marge legte auf 3,8 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente Bechtle mit 36,5 Millionen Euro 15,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätigte das Unternehmen, wies jedoch erneut auf die Unsicherheit während der Pandemie hin./men/jha/