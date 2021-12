Bentley Systems verkündet die Founders' Honorees, die Gewinner des Gründerpreises im Rahmen des Year in Infrastructure 2021

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq:BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute beim Year in Infrastructure 2021die Founders' Honorees bekannt. Im Rahmen der virtuellen Veranstaltung Year in Infrastructure and Going Digital Awards 2021 wurden heute 22 von den Gründern ausgewählte Gewinner geehrt, die Organisationen oder Einzelpersonen repräsentieren, deren Unternehmungen einen wichtigen Beitrag zum Fortschritt der Infrastruktur und/oder zu ökologischen und sozialen Entwicklungszielen leisten.

Die Gründer von Bentley Systems, Keith und Greg Bentley, sowie Bentleys Direktor für Nachhaltigkeitsstrategien (ES(D)G) Rodrigo Fernandes bewerteten die überzeugenden Leistungen von 18 Preisträgern, die aus 230 Organisationen ausgewählt wurden, die Nominierungen für die jährliche Preisverleihung Going Digital Awards in Infrastructure des Unternehmens eingereicht hatten. Chief Acceleration Officer Santanu Das zeichnete drei Unternehmen als Preisträger für die Kategorien Infrastruktur-IoT, iTwin – Unternehmen und iTwin – Entrepreneur aus. Nick Smallwood, CEO, wurde im Namen der Behörde für Infrastruktur und Projekte des Vereinigten Königreichs (Infrastructure and Projects Authority) für sein Engagement für ES(D)G ausgezeichnet.

Die Gewinner des Preises Founders' Honorees im Rahmen des Year in Infrastructure 2021 sind:

ES(D)G-Preisträger für erschwingliche und saubere Energie

Fujian Yongfu Power Engineering Co, Ltd.

Offshore-Windpark, Zone C, Fujian Changle

Changle/Fuzhou, Fujian, China

ES(D)G-Preisträger für Klimaschutz

Evides NV

Evides-Fallstudie zur Optimierung der Pumpenergie und CO2-Reduzierung

Rotterdam, Niederlande

ES(D)G-Preisträger für nachhaltige Städte und Gemeinden

GenMap

Baummodellierung und Merkmalsextraktion mit Mobile Mapping

Mendoza, Argentinien

Für 4D-Planungsprüfung

PT MRT Jakarta (Perseroda)

MRT Jakarta Phase II

Jakarta, Indonesien

Für Fortschritte bei digitalen 4D-Zwillingen

WSB

TH 169: Umgestaltung des Elk River

Elk River, Minnesota, USA

Für digitale Zwillinge im Betrieb

CNOOC Energy Development Design and R&D Center

Digitales Zwillingsprojekt der FPSO-Offshore-Plattform für Ölförderung und -transport

Südchinesisches Meer, Guangdong, China

Für erfolgreiche Zusammenarbeit

Wood

Wood Bentley Digital Community Collaborative Portal

Vereinigtes Königreich

Für umfassende Zusammenarbeit

CES_SDC Pte. Ltd. & AECOM Singapore Pte Ltd

Wasseraufbereitungsanlage Tuas – Vertrag C4A – Biofeststoffe & Faulbehälter

Singapur

Für ein umfassendes Projekt mit digitalen Zwillingen

China Railway First Survey and Design Institute Group Co, Ltd.

Anwendung der BIM-Technologie bei der Planung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Xi'an-Shiyan

Xi'an, Lantian, Shangluo, Shanyang und Shiyan; Shaanxi und Hubei; China

Für digitale Anpassung

AFRY & Tyréns Consortium

East Link

Stockholm, Schweden

Für digitale Integration

Mott MacDonald und National Grid

London Power Tunnels 2

London, Vereinigtes Königreich

Für digitale Zwillinge bei F&E

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd

Die Anwendung der digitalen Zwillingstechnologie im gesamten Lebenszyklus von Offshore-Windkraftprojekten

Peking, China

Für das Engagement für ES(D)G

Nick Smallwood (im Namen der Behörde für Infrastruktur und Projekte)

Behörde für Infrastruktur und Projekte

Vereinigtes Königreich

Für globale Zukunftssicherheit

Brigantium Engineering

ITER: Arbeiten vor Ort zur Montage eines Tokamak-Reaktors

Saint-Paul-lès-Durance, Bouches-du-Rhône, Frankreich

Für die Digitalisierung im Bildungswesen

Center for Industrial Technological Studies and Services No. 33

CETIS 33 BIM-Workshop

Mexiko-Stadt, Mexiko

Für Infrastruktur-IoT

GZA GeoEnvironmental

Vereinigte Staaten

Für die Kategorie iTwin – Unternehmen

Consilience Analytics

Vereinigte Staaten

Für iTwin – Entrepreneur

SewerAI

Vereinigte Staaten

Für einen nationalen digitalen Zwilling

Singapore Land Authority

Weiterentwicklung der nationalen 3D-Kartierung von Singapur für eine Welt im Wandel

Singapur

Für eine pandemiesichere Ausführung

PT Hutama Karya (Persero)

Umbau des Verkehrsknotenpunktes der Mautstraße Surabaya – Gresik

Surabaya, Jawa Timur (Ost-Java), Indonesien

Für erhöhte Sichtbarkeit bei der Projektabwicklung

Zachry Industrial, Inc. ein Unternehmen der Zachry Group

Exportprojekt Golden Pass LNG

Sabine Pass, Texas, Vereinigte Staaten

Für die Erfindung von Virtuoso

NP Singh

GMW Pvt. Ltd.

Indien

Die Projektbeschreibungen und -bilder finden Sie auf der Webseite der Founders' Honorees. Ausführliche Beschreibungen aller nominierten Projekte werden in der gedruckten und digitalen Version von Bentleys Infrastruktur-Jahrbuch 2021 veröffentlicht. Eine Übersicht über die früheren Ausgaben dieser Publikation finden Sie unter Bentleys Infrastruktur-Jahrbüchern.

Sehen Sie sich die Sitzungen mit Reden der Führungskräfte und die Präsentationen der Going Digital Awards Finalisten im Rahmen der virtuellen Veranstaltung Year in Infrastructure and Going Digital Awards 2021 hier auf Abruf an.

