Beyond Meat: Analysehaus sieht 40 Prozent Korrekturpotenzial und stuft die Aktie ab – bringt die Zusammenarbeit mit McDonald´s weniger als gedacht?

Die Papiere von Beyond Meat, dem an der Börse populär gewordenen Hersteller für Fleischersatzprodukte, sind bereits seit Sommer 2021 in einem anhaltenden Abwärtstrend gefangen und haben auf Jahressicht mehr als 60 Prozent ihres Börsenwerts verloren. Nun gerät die Aktie erneut unter Feuer, da Analysten des US-Investmentunternehmens Piper Sandler ihr Rating für die Aktie massiv herabgesetzt haben. Im heutigen vorbörslichen Handel steht die Aktie mit gut 6 Prozent im Minus.

Analysten von Piper Sandler erwarten durch die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der US-Fast-Food-Kette McDonald´s einen viel geringeren Schub als angenommen. Das Unternehmen senkte sein Rating für Beyond Meat von neutral auf untergewichtet und das Kursziel von 50 auf nun nur noch 29 Dollar. Sie sehen damit also noch etwa 40 Prozent Korrekturpotenzial, ausgehend von den Schlusskursen von Freitag.

McDonald’s testet einen pflanzlichen McPlant-Burger, der mit Beyond Meat hergestellt wurde. Die Fast-Food-Kette hat den McPlant im Februar an rund 600 Standorten in der Nähe von San Francisco und Dallas eingeführt.

„Eine landesweite MCD-Einführung hat möglicherweise nicht einmal die Schlagzeilenwirkung, die wir erwartet hatten, da die Skepsis in Bezug auf die Marktleistung wahrscheinlich die Nachrichten selbst überschattet“, sagte Michael Lavery von Piper Sandler in einer Notiz am Sonntag. Dem Analyst stößt vor allem auf, dass der Test-Burger kein Branding von Beyond Meat hat und damit die Wirkung für die Marke gering bleiben dürfte. Laut Piper Sandler dürfte Beyond Meat weiterhin „Geld verbrennen“ und die wachsende Konkurrenz für zusätzlichen Druck sorgen.

